8 та 9 липня за сприяння Київської міської та районних в місті Києві державних адміністрацій, враховуючи звернення містян і з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів, йдеться на сайті КМДА. Так, ярмарки відбудуться:

8 липня (субота) у:

♦ Голосіївському районі – на вул. Паньківській, вул. Голосіївській, 4-10;

♦ Дарницькому районі – на вул. Ревуцького;

♦ Дніпровському районі – на б-р Шамо, 2-12;

♦ Печерському районі – на вул. Московській, 31/33;

♦ Подільському районі – на просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

♦ Солом’янському районі – на вул. Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць М. Донця та Героїв Севастополя, 35-А);

♦ Шевченківському районі – на вул. В. Василевської, 1-17.

9 липня (неділя) у:

♦ Голосіївському районі – на вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);

♦ Печерському районі – на вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);

♦ Святошинському районі – на б-р Академіка Вернадського, 79;

♦ Солом’янському районі – на вул. Ф. Ернста, 14-А;

♦ Шевченківському районі – на вул. Татарській, 32-38. 