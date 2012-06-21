8 та 9 липня за сприяння Київської міської та районних в місті Києві державних адміністрацій, враховуючи звернення містян і з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів, йдеться на сайті КМДА. Так, ярмарки відбудуться:
8 липня (субота) у:
♦ Голосіївському районі – на вул. Паньківській, вул. Голосіївській, 4-10;
♦ Дарницькому районі – на вул. Ревуцького;
♦ Дніпровському районі – на б-р Шамо, 2-12;
♦ Печерському районі – на вул. Московській, 31/33;
♦ Подільському районі – на просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
♦ Солом’янському районі – на вул. Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць М. Донця та Героїв Севастополя, 35-А);
♦ Шевченківському районі – на вул. В. Василевської, 1-17.
9 липня (неділя) у:
♦ Голосіївському районі – на вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
♦ Печерському районі – на вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
♦ Святошинському районі – на б-р Академіка Вернадського, 79;
♦ Солом’янському районі – на вул. Ф. Ернста, 14-А;
♦ Шевченківському районі – на вул. Татарській, 32-38.