Сім’я 14-річного Романа Сапунцова два роки тому змушена була залишити рідну Авдіївку й переїхати до Черкас. Роман проявив свій талант у грі на баяні та акордеоні, будучи ще першокласником. А свою першу перемогу на конкурсі здобув у вісім років. З того часу юний музикант чув багато гарячих оплесків як в Україні, так і за кордоном. Продовжив музичну освіту в Черкасах і став переможцем десяти всеукраїнських і шести міжнародних конкурсів, в одному з них — Міжнародному конкурсі акордеоністів «Санок — 2016» у Польщі — Роман одержав абсолютне гран-прі без прив’язки до вікової категорії.
— Мій учень просто вражає журі європейських конкурсів, — з гордістю говорить про Романа його вчителька Надія Качор. — Він майстерно виконує найскладніші класичні твори.
Вона займається з Романом у музичній школі № 3 вже два роки — з того часу, як родина хлопчика переїхала до Черкас. Надія Василівна вважає, що кожен такий конкурс дає можливість Роману піднятися на нову сходинку свого розвитку, оскільки саме на конкурсі можна ознайомитися з манерою інших виконавців та прийомами виконання творів, новим репертуаром музикантів із різних країн світу.
Нещодавно Роман Сапунцов одержав можливість взяти участь відразу у двох міжнародних змаганнях баяністів та акордеоністів, що проходять в Італії: «Премія міста Кастельфідардо» (10—17 вересня) та «Премія міста Ланчіано» (25—30 вересня). Запрошення надіслав Романові відомий музикант та композитор, виходець з України Володимир Зубицький.
Проте, як розповідає Надія Качор, великою перепоною на шляху до участі в подібних конкурсах завжди є нестача коштів. Ось і цього разу пошуки меценатів, які б оплатили поїздку і проживання за кордоном, затяглися. Добре, що спонсора таки знайшли: майже всі витрати взяла на себе група компаній Ukravit. Роман дуже радий такій можливості, адже перемога відкриє перед ним двері для участі в ще одному міжнародному конкурсі. Це щорічна велика подія, яка відбувається в німецькому Клінгенталі, відомому як місто фірми Weltmeister, всесвітньо відомого виробника акордеонів. Це стане ще однією сходинкою у високий світ професійної музики. До того ж бачити Романа Сапунцова своїм студентом вже сьогодні хочуть кращі українські консерваторії.
Романові гра на баяні приносить справжню насолоду. Його чутливі пальці здатні видобувати з інструмента звуки, що нагадують подих вітру, дзюркотіння струмка, далеке гуркотіння грому, відображати цілу гаму найглибших почуттів. Зізнається: якщо день не грає, здається, втратив щось головне. А це означає, що його обдаруванню міцніти й далі розвиватися.