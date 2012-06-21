У Харкові відбувся IV Міжнародний фестиваль театрів ляльок та інших форм сценічної анімації Anima, в межах якого актори з Іспанії, Італії, Аргентини, Молдови та України на сцені Харківського державного академічного театру ляльок імені В. А. Афанасьєва потішили глядачів десятьма спектаклями для дітей.
Фестиваль Anima не проводили з 2008-го, і аж через дев’ять років слобожанське місто прийняло найкращі театральні колективи з різних країн. У цьому році він присвячений 100-річчю Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського. Харківський міський голова Геннадій Кернес, під патронатом якого проходив захід, у вітальному слові до учасників і гостей фестивалю зазначив, що Харків називають культурною столицею України, а сьогодні його можна вважати і театральною столицею.
«Тут працює величезна кількість професійних і аматорських театральних колективів, зокрема театр опери та балету, п’ять академічних театрів і майже 30 недержавних. Упевнений, що фестиваль займе гідне місце в Україні і в міжнародному театральному житті. У Харкові буде ще багато цікавих культурних проектів, а фестивальні дні подарують глядачам і виконавцям незабутні враження, дадуть змогу харків’янам зануритися в атмосферу доброї чарівної казки. Адже лялька — це дивовижний інструмент, з яким можна проектувати добро і любов у повсякденне життя», — сказав керівник міста.
Одностайним рішенням журі найкращою визнано виставу «Їжачок з туману» Харківського державного академічного театру ляльок імені В.А. Афанасьєва режисера Оксани Дмитрієвої, яка отримала Гран-прі фестивалю. Саме цей спектакль відкрив театральний фестиваль.
Як зазначив один із членів журі Юрій Хомейко, «Їжачок з туману» перевершив інших учасників акторською грою і сучасним сценографічним рішенням.
Перше місце журі присудило колективу Київського театру маріонеток за казку «Червона Шапочка», на другому місці — «Театр ніг» з Верони (Італія), а на третьому — актори з Іспанії, які представили власний варіант казки «Вовк і семеро козенят».
«У межах фестивалю ми побачили основні тенденції роботи не тільки з лялькою, а й з іншими предметами, що характерно для театру анімації. Тут ознайомилися з роботами цікавих колективів з Іспанії, Аргентини та Італії. Їхня творчість — це, по суті, міні-вистава, яку розігрує один актор з великою кількістю ляльок. Це тенденція камерного театру. Я для себе відкрив те, що, виявляється, один актор може тримати весь зал протягом години», — зазначив Юрій Хомейко.