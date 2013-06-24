Мінцифри та Проєкт USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» започатковують грантову програму на загальну суму 500 тисяч доларів. Стартапи, розробники та компанії можуть запітчити креативні рішення в галузі кіберзахисту й отримати фінансування для їх упровадження.

«Триває перша у світі кібервійна, й Україна перебуває в центрі цих подій. Ворог воює не лише на реальному полі бою, а й у кіберпросторі. Щодня здійснює атаки на урядові організації, органи влади, комерційний сектор. Ми ефективно захищаємося й даємо ворогу відповідь. Але нам потрібно більше інноваційних рішень і технологічних продуктів у галузі кіберу. Грант USAID — це можливість реалізувати власне рішення, яке допоможе захистити критичну інфраструктуру та здобути перевагу над ворогом у кіберпросторі. Вдячний партнерам за підтримку наших ініціатив», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Гранти отримають розробники, які запропонують найефективніші інновації в галузі кіберу. Ці рішення не лише дадуть змогу захистити державні інформаційні ресурси, а й зроблять вагомий внесок у посилення світової кібербезпеки.

Першими отримали можливість запітчити власні ідеї учасники ІТ Арени. Один розробник зможе отримати близько 50 тисяч доларів на впровадження ідеї у галузі кіберзахисту.

«Україна вже довела свій цифровий потенціал на світовій арені. Агентство США з міжнародного розвитку й надалі послідовно допомагатиме українським стартапам перетворити новаторські ідеї на готові для ринку рішення, які здивують весь світ. Пишаюся тим, що USAID та Міністерство цифрової трансформації матимуть змогу надати імпульс найкращим та найяскравішим ідеям у галузі кібербезпеки», — заявив директор Місії USAID в Україні Джим Хоуп.