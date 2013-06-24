Виплати аграріям у рамках урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу єРобота активно продовжуються. Сьогодні ще п'ять агропідприємств із різних областей України (Хмельниччини, Житомирщини, Франківщини, Волині та Київщини) отримали 15,8 млн грн від держави на розвиток садів та теплиць. Про це повідомляє Урядовий портал.

З початку року 91 учасник програми отримав понад 343 млн грн, з яких на розвиток проекту «Свій сад» — 277 млн грн, «Своя теплиця» — 66,3 млн грн. У повному обсязі в цьому році отримали грант 66 агропідприємств.

Загалом за період дії програми фінансування у розмірі 392 млн грн вже отримали 100 господарств, з них – 85 на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства та 15 — на облаштування теплиць.

Довідково

Урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг – можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками «Своя справа», «Свій сад», «Своя теплиця», «Новий рівень».