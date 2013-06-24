У Дніпропетровській ОВА провели тренінг. На ньому вчили, як отримати грант на розвиток власної справи та втілення проєктів. Серед лекторів – досвідчені фахівці. Слухачами були представники бізнесу та громад регіону.

«Як переконливо подати свій задум. Зробити його конкурентним. Та врешті – залучити фінансування. Такими знаннями досвідчені лектори сьогодні ділилися з представниками нашої області. Вони зібралися в ОВА, бо зацікавлені в розвитку. Кожен своєї справи і Дніпропетровщини в цілому. Тренінг присвячений написанню проєктів, які дозволять одержувати гранти», – зазначив перший заступник начальника ОВА Володимир Орлов.

Підприємство пані Олени виготовляє екологічні засоби для прання. Вони давно представлені на ринку країни. Втім є бажання розширитися, каже вона. А для цього потрібні і кошти, і стратегія.

«У нашого бізнесу гарна місія та екологічні цілі. Вони спрямовані не тільки на покращення якості життя людини, а й навколишнього середовища, – зазначила бізнес-леді Олена. – Хочемо скористатися грантовою програмою. Змінити маркетингову політику, аби про нас більше дізнавалися. Але для цього треба розуміти, як правильно заповнити заявку».

Власне за цими знаннями прийшли не тільки підприємці регіону. А й представники громад. Серед них й директорка одного з ліцеїв Нікопольського району Юлія.

«Грантові програм – актуальна тема. До написання таких проєктів є загальні вимоги. Тому я тут, щоб про них дізнатися, – сказала Юлія. – Сподіваюся, що Перемога вже скоро і діти повернуться за парти. Тоді кошти знадобляться для осучаснення закладу».

Проведення тренінгу ініціював один з міжнародних бізнес-клубів. Допомагали з його організацією ОВА та Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України».