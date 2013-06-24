Берегова охорона Греції заблокувала російський нафтовий танкер на шляху до місця призначення після того, як у вівторок він був перехоплений біля берегів острова Евбея.

Про це повідомляє Kathimerini, передає Укрінформ.

Згідно з джерелами, судно Pegas під російським прапором прямувало до Пелопоннесу, щоб перемістити свій вантаж нафти на інше судно. Однак через несприятливі погодні умови танкер відійшов у безпечну бухту біля приморського міста Каристос на півдні Евбеї, де його перехопили.

За словами представників берегової охорони, наказ про арешт корабля був виданий органом по боротьбі з відмиванням грошей відповідно до інструкцій щодо санкцій, запроваджених проти росії Євросоюзом через її вторгнення в Україну.

На борту судна перебуває 19 членів екіпажу.

У береговій охороні стверджують, що арештовано саме судно, а не його нафтовий вантаж.

24 лютого 2022 року російська федерація розпочала новий етап війни проти України. Загарбники обстрілюють та бомбардують мирні міста і селища України, катують і вбивають мирне населення.

Європейський Союз, США, інші країни світу застосували потужні санкції проти росії як країни-агресора.