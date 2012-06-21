Грецька поштова служба випустила унікальну серію марок, на яких зображені афонські монастирі. Автором малюнків є Василь Григорович-Барський — український письменник, художник-мандрівник, який свого часу звершив паломництво на Святу Гору.
На марках зображені сім монастирів Святої Гори, а саме: Зограф, Есфігмен, Ксіропотам, Констамоніт, Філофей, Ксенофонт і Григоріат. Кожна з марок випущена тиражем у 30 тисяч примірників.
Варте уваги те, що пошта Греції видає унікальні серії афонських марок протягом 10 років. Наприклад, в 2013 році, спільно зі Священним Кінотом Афона, була видана серія марок, присвячена 100-річчю приєднання чернечого півострова до Греції. Цього року, крім малюнків Григоровича-Барського планується видання марок з картинами Спіроса Папалукаса та Володимира Давидова.
Василь Григорович Григорович-Барський (1701—1747 рр..) — український публіцист і письменник, який робив замальовки до своїх праць.
Василь народився в Києві, в купецькій сім'ї. Навчався в Києво-Могилянській Академії, а потім у львівській єзуїтській академії, яку не закінчив.
Він багато подорожував, добре володів грецькою мовою і латиною.
Помер у Києві в 1747 році.