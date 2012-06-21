У селі Малоянисоль Нікольського району на Донеччині відбувся Всеукраїнський фестиваль грецької культури «Мега йорти (Велике свято)» імені Доната Патричі. Таке багатолюдне етнографічне свято у Приазов’ї стало вже традиційним, адже на півдні Донбасу живуть понад 70 тисяч греків. Цієї осені воно було приурочене до 85-річчя заснування Донецької області та 300-річчя з дня народження Святителя Ігнатія Маріупольського. На колоритне дійство з’їхалися не лише греки з Донеччини та інших областей країни, а й представники інших націй і народностей, митці, художники, народні майстри, самодіяльні творчі колективи. Почесними гостями стали керівники Донеччини та Нікольського району, Надзвичайний та Повноважний посол Греції в Україні Георгіос Пукаміссас та голова Федерації грецьких товариств України Олександра Проценко-Пічаджі. Серед гостей-учасників святкового концерту був також популярний гурт «Перперуна» з Афін.
Своєрідним заспівом фестивалю стала барвиста театралізована хода представників 90 грецьких товариств, а далі відвідувачам запропонували цікаву насичену програму. Тут можна було поспостерігати за показовими виступами з грецької боротьби куреш, оцінити різноманітні роботи на виставці майстрів народної творчості, відвідати «Містечко майстрів» з національними подвір’ями і взяти участь у майстер-класах, підтримати оплесками вродливих учасниць конкурсу краси «Перлина Приазов’я 2017», а потім із уже нагуляним апетитом скуштувати смачні страви грецької національної кухні. А ще представники інших народів багатонаціонального Донбасу завдяки «Мега йорти» отримали змогу повчитися у греків дуже дбайливого ставлення до своїх мови, культури та багатющих традицій. Адже навіть давно відірвані від Греції елліни Приазов’я зуміли зберегти ті форми мови історичної батьківщини, які застосовували там кілька століть тому.