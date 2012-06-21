Грибна дієта допомагає притупити відчуття голоду та відчувати себе ситим тривалий час. До такого висновку дійшли вчені з університету Міннесоти.
«Наші колеги вже доводили, що гриби можуть бути калорійнішою їжею, ніж м’ясо, але ніхто не перевіряв, чи цей ефект зберігається, якщо кількість білків у м’ясній та грибній їжі є однаковим. Наші досліди показують, що гриби не тільки корисні з дієтичної точки зору, але і допомагають нам пригнічувати відчуття голоду протягом тривалішого часу, ніж м’ясо», – заявила автор дослідження Джоанна Славін, інформує ukurier.gov.ua з посиланням на іноземні ЗМІ.
Джоанна разом з колеги перевірили, як звичайні печериці, впливають на апетит і на кількість споживаних калорій. Для цього вчені запросили тридцять студентів університету Міннесоти, які регулярно відвідувати особливу їдальню, яку для них створили автори статті.
Після кожного прийому їжі науковці опитували студентів, наскільки ситним був їх сніданок або обід, і дізнавалися, як швидко учасники починали відчувати почуття голод.
Аналізуючи ці показники добровольців, які вживали «м’ясну» та «грибну» дієти, вчені прийшли до висновку, що гриби помітно притупляли почуття голоду і змушували відчувати ситість протягом довшого часу, ніж м’ясна їжа.
Вчені також вказують, що крім таких позитивних ефектів, гриби містять більше вітамінів, антиоксидантів і мікроелементів, ніж шматочки м’яса аналогічної калорійності.