Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Завершився сезон збору дикорослих грибів та ягід у прикордонних районах сусідньої Білорусі, який тривав з 1 липня по 10 серпня. Той, хто дотримувався правил, міг безперешкодно збирати чорницю по обидва боки кордону, адже такий дозвіл для українців надають щороку.
Втім, повідомляють на сайті Держприкордонслужби, було й чимало порушників. Одні, щоб скоротити шлях, незаконно перетинали кордон поза встановленими місцями та пунктами пропуску. Інші, не зважаючи на попереджувальні знаки, збирали ягоди біля самісінького кордону та порушували режим через неуважність.
З 1 липня прикордонники повернули від державного кордону майже 500 осіб, з яких близько півсотні – діти. Не були без діла й білоруські колеги: вони затримали за незаконний перетин кордону 50 українців, серед яких 13 дітей. 16 дорослих громадян України притягнуто до відповідальності згідно із законодавством Білорусі. А після повернення додому, сплатили штрафи ще й за місцем проживання.
До речі, цього року санкції за порушення прикордонного режиму стали суворішими. В Україні це штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів (від 1700 до 3 400 гривень) або ж 15 діб арешту. При повторному порушенні правил штрафи можуть зрости аж до 8 500 гривень. У Білорусі передбачена і адміністративна, й кримінальна відповідальність за такі дії.
Наступний період пропуску жителів прикордонних районів Волині та Рівненщини триватиме з 1 вересня до 15 листопада. Цього разу для збору журавлини. Якщо ж порушення будуть масовими, сезонні дозволи на перетин кордону білоруська сторона може скасувати взагалі.