Днями голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак оглянув проекти, які реалізуються за кошти депутатського фонду та обласного бюджету в селищі Кушугум Запорізького району.
Зокрема, голова облради побував у школі «Інтелект», в якій активно запроваджують інклюзивне навчання. За словами директора школи Тетяни Апостолової, для створення максимально комфортних умов учням з особливими потребами треба обладнати спеціальний клас, однак для цього потрібна підтримка обласної влади. Та найбільша мрія, яку втілюють у життя в Кушугумі, за словами селищного голови Галини Загребельної — це створення паркової зони, де у тіні дерев на облаштованій території гратимуться діти, відпочиватимуть дорослі, вируватимуть громадівські свята.
«У селищі справді немає такого центрального парку, де б могли відпочивати і діти, і дорослі. Тож Кушугуму він дуже потрібний, і я із задоволенням підтримав будівництво та зі свого депутатського фонду спрямував кошти на спортивний майданчик та паркові дерева», — поділився з журналістами Григорій Самардак.