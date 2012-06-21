У Запорізькому Центрі розвитку місцевого самоврядування, створеному за підтримки програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону, відбувся семінар «Розробка оптимальної моделі спортивної інфраструктури об’єднаної територіальної громади».
До листопада в області планують відкрити 10 футбольних майданчиків, серед них п’ять — в ОТГ. Наступного року увагу буде приділено створенню багатофункціональних спортивних майданчиків. У 2018 році планують спорудити цілісні спортивні комплекси.
— Реформа децентралізації стосується всіх сфер життя, зокрема формування умов для розвитку спорту в об’єднаних територіальних громадах, — повідомив директор центру Олександр Свистун. — Ми знайомимо представників органів місцевого самоврядування з інженерно-технічними аспектами облаштування спортивних майданчиків, зокрема використанням штучного покриття. Наступним кроком буде розроблення методичних рекомендацій, щоб кожна громада самостійно могла пройти весь шлях — від проектної ідеї, дотримання технічних характеристик до пошуку фінансування. Адже такі проекти громади можуть реалізувати коштом власних бюджетів, інфраструктурної субвенції, субвенції на соціально-економічний розвиток і залучаючи кошти програм і проектів міжнародної технічної допомоги.
У Запорізькій області вже зроблено певні кроки для розвитку спорту в сільській місцевості. Як розповів заступник начальника управління молоді, фізкультури і спорту Запорізької ОДА Владислав Ковпак, цього року спільно з Федерацією футболу України і Міністерством молоді та спорту за рахунок бюджетів усіх рівнів було передбачено кошти на облаштування футбольних майданчиків. Уже надано 3 мільйони гривень на 10 футбольних майданчиків у семи населених пунктах.