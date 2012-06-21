Перші вибори в об’єднаних територіальних громадах стали виявом можливості посилити місцеве самоврядування й провести системні зміни в Україні. На цьому наголосив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко під час брифінгу в селищі Нова Борова на Житомирщині, де він перебував із робочою поїздкою.
«Ці вибори — фактично день народження нових громад, нової перспективи України. 22 області цієї неділі проводять вибори і отримають ще додатково 143 громади. Цей день важливий для того, щоб посилити місцеве самоврядування і провести системні зміни в Україні», — наголосив урядовець.
Геннадій Зубко відвідав Новоборівську об’єднану територіальну громаду, де зустрівся з активом громади, а також оглянув місцеву гімназію та дитячий садок, які було реконструйовано за кошти Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР).
«Сьогодні ми бачимо школу, дитячий садок, шкільний автобус, спортивний майданчик, альтернативну котельню, відремонтовані вулиці, бібліотеку. Й ці зміни відбуваються по всій країні. Зростання кількості ОТГ, їх доходу — це зростання України і зміцнення її незалежності», — цитує слова Геннадія Зубка прес-служба віце-прем’єр-міністра.
Позитивними враженнями від виборчого процесу він поділився й на своїй сторінці у Фейсбуці: «Знаєте, який найкращий подарунок до Дня Святого Миколая? Це нові успішні громади, які беруть на себе відповідальність щодня ставати кращими… За результатами двох років реформи децентралізації об’єднаних територіальних громад буде вже 367… Успіх України починається з кожного з нас!».
За його словами, найбільша кількість виборів відбулася саме на Житомирщині — у 22 таких громадах. Тобто область стала своєрідним рекордсменом у просуванні реформи децентралізації.
До слова, до числа згаданих 143 об’єднаних територіальних громад входять 76 сільських, 46 селищних та 21 міська, що розташовані у 22 регіонах України (Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області).
11 грудня 2016 року вже відбулися перші вибори у 41-й об’єднаній територіальній громаді, в яких взяли участь 133 територіальні громади у 13 областях країни.
А торік перші вибори провели 159 громад, які вже цьогоріч отримали прямі міжбюджетні відносини. До кінця 2016 року, після проведення перших виборів в ОТГ, в Україні буде 367 об’єднаних територіальних громад: 205 сільських, 113 селищних і 50 міських.
Відділ новин «Урядового кур’єра»