На Запоріжжі в рамках навчального циклу для представників об’єднаних територіальних громад відбувся тренінг, присвячений роботі з держзакупівлями. Директор Запорізького центру розвитку місцевого самоврядування Олександр Свистун представив слухачам спеціально запрошеного консультанта з публічних закупівель, члена комісії з розгляду звернень при проведенні допорогових закупівель при ГО Transparancy International Дениса Левченка.
– Ще рік тому ми нічого не знали про систему Prozorro, – зазначила заступник голови Запорізької ОДА Зінаїда Бойко. – Тоді було багато запитань з боку громад. Впевнена, вчитися ніколи не пізно. Чим більше ми вивчатимемо цю тематику, тим менше помилок робитимемо. Якщо навчимо велику кількість фахівців, отримаємо кращі результати.
Спікер тренінгу ознайомив учасників з процедурою державних закупівель, нормативно-правовим регулюванням електронної системи закупівель, роботою тендерного комітету, підготовкою тендерної документації тощо.