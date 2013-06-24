Вони підвозитимуть дітей у Новопокровській, Новопільській і Першотравневській громадах.

«Вручили освітнім закладам вже всі 26 нових машин, які придбали цьогоріч державним та місцевим коштом. Транспорт готовий стати до роботи в новому навчальному сезоні. А він, де це можливо, буде офлайн або в змішаній формі. Всупереч війні, наші хлопці та дівчата мають здобувати знання. І діставатися на уроки з комфортом», – зазначив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Директорка ліцею з Петроштравневської громади пані Інна розповіла, що навчальний рік її учні розпочнуть у змішаному форматі. Каже, потреба у шкільному транспорті є.

«Підвозимо дітей по нашому селу. Це десь 60 школярів. Курсує два рейси. Плюс доправляємо учнів до філій. Новий автобус дуже доречний. Це безпека наших дітей і спокій батьків. Щиро вдячні», – сказала пані Інна.

Голова Новопокровської громади Людмила Муркович розповіла, що учнів підвозять з понад 30 населених пунктів. Загалом більш ніж півтисячі школярів. Нині курсують 4 автобуси. Вони загалом за один рейс долають понад 200 кілометрів. До найвіддаленішого села – 38 кілометрів. Тож транспорт потрібен.

«Ми навіть і не думали, що у цей тяжкий час може бути така хороша подія. Що отримаємо три новенькі шкільні автобуси. Вони вирушать по різних дорогах, але приїдуть до найкращих дітей», – наголосила Людмила Муркович.

Поповнювати шкільний автопарк допомагають й міжнародні партнери. Вони подарували регіону майже два десятки автобусів. Ще 11 мають приїхати від Данії.