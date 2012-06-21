Комісія при Мінрегіоні погодила 1726 інфраструктурних проектів об’єднаних територіальних громад, які буде реалізовано до кінця цього року за кошти відповідної державної субвенції. Загальна вартість погоджених проектів становить 1,39 мільярда гривень, або 92% запланованих коштів субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ на 2017 рік.
Із 366 таких структур, які цього року отримують інфраструктурну субвенцію, проекти подали 357 громад. Усі кошти субвенції розподілили об’єднані громади Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Харківської та Чернівецької областей.
Майже повністю кошти розподілили об’єднані громади Донецької, Вінницької (по 1% залишку коштів), Львівської, Миколаївської (по 2%), Кіровоградської, Чернігівської (по 3%), Хмельницької (6%), Житомирської (7%), Волинської, Дніпропетровської (по 8%), Тернопільської та Херсонської (по 9% залишку) областей. Понад третину коштів досі не розподілили ОТГ Одещини (залишок 37%). Жодної заявки не надходило з Київщини, для громад якої держава передбачила понад 6 мільйонів гривень.