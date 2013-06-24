Кабінет Міністрів України 29 серпня ухвалив рішення про перерозподіл з державного бюджету субвенцій між громадами на 1,7 мільярда гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Кошти будуть спрямовані на 70 проектів. З них 26 проектів знаходяться на завершальному етапі. Ще 44 відібрані робочою групою під час конкурсу, який завершився в червні 2023 року.

Проекти будуть фінансуватися за кошти Європейського інвестиційного банку у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.

Нові проекти розташовані в 19 областях. Серед них – 17 об’єктів освіти, 8 закладів охорони здоров’я, 10 ЦНАП, 3 об’єкти водопостачання та водовідведення, 2 житлових будівлі для внутрішньо переміщених осіб тощо.

Зокрема, будуть реалізовані такі проекти:

облаштування відділення інтенсивної терапії та трансплантації - сепарації клітин крові міської клінічної лікарні №4 в м. Дніпро;

капітальний ремонт водопровідної мережі в Первомайському районі Миколаївської області;

будівництво Обласного центру екстреної медичної допомоги у м. Черкаси;

капітальний ремонт будівлі для розміщення ВПО у Кропивницькому районі Кіровоградської області;

реконструкція будівлі для розміщення ЦНАП в селищі Нова Басань Чернігівської області та інші.

Нагадаємо, в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України у 2017-2019 роках були затверджені 205 проектів, з яких 103 – вже завершені. Ще 26 продовжують реалізовуватися. Решта проектів знаходяться на тимчасово окупованих територіях або територіях ведення активних бойових дій.

Довідково

Згідно з фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» загалом залучено 200 мільйонів євро, які скеровані на відновлення соціальної та критичної інфраструктури, об’єктів житлово-комунального господарства тощо.