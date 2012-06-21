Комісія при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства погодила загалом 933 інфраструктурних проекти об’єднаних територіальних громад (ОТГ), які буде реалізовано за кошти відповідної державної субвенції. Загальна сума коштів погоджених проектів сягає майже 792 мільйонів гривень, або 52,8% запланованих на 2017 рік коштів субвенції.
Із 366 таких об’єднань, які цього року отримують інфраструктурну субвенцію, проекти подали вже 203 громади. Таку інформацію оприлюднив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства В’ячеслав Негода за результатами чергового засідання комісії з розгляду поданих об’єднаними громадами інфраструктурних проектів, які можуть реалізовуватися за кошти субвенції з державного бюджету.
«Темпи розробки об’єднаними громадами інфраструктурних проектів на кошти субвенції не надто високі. Для громад ефективне використання цих коштів — надважливе питання. Тому впевнені, що, як і минулого року, громади зроблять максимум від них залежнe, щоб жителі міст і сіл відчули й побачили реальні зміни, які стали можливими завдяки активності їхніх місцевих обранців і державній підтримці», — конкретизував посадовець.
За даними відомства, об’єднані громади Закарпатської області вже розподілили між проектами всю суму субвенції. Майже розподілили кошти державної підтримки ОТГ Донецької (залишок коштів становить 2%), Івано-Франківської (залишилося 6%) та Харківської (залишок не перевищує 10%) областей.
Не квапляться з поданням проектів громади Чернігівської (залишок сягає 68%), Рівненської та Херсонської (вільними залишається 67% коштів) областей.
Від ОТГ Київщини проектів до Мінрегіону поки що взагалі не надходило. Проекти ОТГ Миколаївської області вже подано на розгляд комісії, їх буде розглянуто на наступному засіданні.
З повним переліком об’єднаних громад, які ще не подали до Мінрегіону проекти на кошти інфраструктурної субвенції, можна ознайомитися на Урядовому порталі.
Держава, нагадує прес-служба Мінрегіону, надає підтримку об’єднаним територіальним громадам, зокрема у питаннях відновлення й розбудови інфраструктури їхніх територій. Для цього у державному бюджеті на 2017 рік передбачено півтора мільярда гривень. Ці кошти спрямують на розвиток інфраструктури 366 об’єднаних громад, створених у 2015—2016 роках.
Всі аспекти надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад врегульовано постановою Кабінету Міністрів № 200 від 16 березня 2016 року.
Відділ новин
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