Вінниця вдесяте відсвяткувала День Європи. Цей ювілей не оминув увагою і Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він відкривав святкове дійство у місті разом із членами уряду, представниками дипломатичних місій Польщі, Литви, Грузії, Франції, Хорватії, Латвії, Естонії, Нідерландів, Румунії, Туреччини. Урочистості розпочалися на центральній площі зі святкового концерту. Експресію створювали творчі колективи міста, дитячі танцювальні й спортивні студії. Потім відбулася презентація звичаїв країн Європи, тематичні інсталяції. Виступи колективів з країн — членів ЄС стали завершальним акордом урочистостей.

Глава уряду вітав земляків із Днем Європи. «10 років тому українці лише мріяли про те, що зараз стало реальністю. Знято візовий паркан. І нині ми захищаємо європейські цінності. В цій боротьбі ми маємо перемогти!» — наголосив Володимир Гройсман.

Потім ішлося про децентралізаційні зміни. Ця трирічна реформа, за словами глави уряду, дала змогу істотно збільшити можливості місцевих бюджетів, додала відповідальності місцевій владі. Тепер регіональне керівництво зобов’язане ефективно користуватися наданими урядом інструментами. Слова Прем’єра цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну: «Я знаю багато прикладів, коли децентралізація є, а змін не відбувається. Місцеві влади мають відповідати за це. Не для того ми робили децентралізацію, щоб вони не робили нічого взагалі, а такі випадки є. Водночас, там де є господар, розуміння розвитку громади, там є результат. У Вінниці такий результат є».

Головне, на думку Прем’єра, очистити політику на всіх її рівнях від популістів. А популістам показати дієвим прикладом, що вони є небажаними гостями в українському політикумі. «Настав час відповідальної політики. Всі можливості для цього в Україні є», — означив позицію Володимир Гройсман.

Він також не оминув увагою дію урядової програми «Доступні ліки». Вона втілюється в життя з 1 квітня і передбачає забезпечення необхідними ліками хворих на діабет, астму й серцево-судинні захворювання. Програму фінансуватимуть у повному обсязі як у поточному, так і в наступних роках.

«Ми турбуємося про здоров’я українців. Ми працюємо над тим, щоб вдосконалювати програму. Коштів у нас на це достатньо. Програма нам по кишені. Ми її фінансуватимемо і цього, і наступного року, і далі, аби люди заручилися підтримкою», — додав глава уряду.

З огляду на це він нагадав про постійний моніторинг урядом виконання програми «Доступні ліки». За потреби, представники КМУ оперативно реагують на недоліки й проблеми, які виникають на місцях. Це не заважає опрацьовувати рішення, спрямовані на розширення програми. «Моє спілкування з людьми доводить, що треба розширювати спектр препаратів для програми «Доступні ліки», — додав Володимир Гройсман.

У День Європи вінничани почули від нього й про підвищення пенсій з першого жовтня за умови ухвалення Верховною Радою урядового проекту пенсійної реформи. Цей документ, за словами Прем’єра, не вплине на виконання програми надання субсидій за житлово-комунальні послуги та придбання палива. «Що стосується соціального захисту, зокрема субсидій, то у держави є всі інструменти, щоб це забезпечити на високому рівні. Ми це обіцяли й зробили минулого опалювального сезону, ми надання субсидій забезпечимо і в наступному опалювальному сезоні. Держава турбуватиметься про тих, кому потрібна підтримка, — сказав Прем’єр. — Хотів би, щоб до середини липня ми могли ухвалити проект реформи. Пенсіонери на це рішення очікують».

Прем’єр також запевнив людей на центральній площі Вінниці, що Кабінет Міністрів налаштований на реалізацію масштабних планів. Наразі в уряду багато планів розвитку країни. Найбільше та найшвидше Володимир Гройсман хотів би втілити в життя українців саме пенсійні зміни.