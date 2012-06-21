Про таке прагнення йдеться не тільки в Універсалах Центральної Ради, а й у багатьох інших документах: листах українців до ЦР, ухвалах загальних зборів українських громад, з’їздів українців (й тих, що жили поза межами України), військових з’їздів, постановах сільських сходів…
Днями на виконання Указу Президента України «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 — 1921 років» у рамках співпраці Державної архівної служби України та Музею історії урядів України у Будинку уряду розміщено виставку копій архівних документів «Перший Уряд України: становлення влади (до 100-річчя створення Генерального секретаріату Української Центральної Ради)».
В експозиції представлено документи з фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України і Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного, які відображають окремі події складного, багатого за формами і динамікою розвитку, процесу українського національно-визвольного руху в 1917 — на початку 1918 років. Збережені в державних архівах документи, багато з яких з ідеологічних міркувань десятиліттями були приречені «на мовчання», переконливо свідчать — українці самовіддано боролися за свою свободу та державну незалежність.