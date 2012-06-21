У Вінниці запустили локальний онлайн-сервіс, який автоматично аналізує офіційні дані міської ради та обробляє інформацію щодо роботи депутатів. Тож відтепер городяни та громадські організації можуть перевірити, як працює кожен із депутатів міської ради — чи відвідує сесії та як голосує за ті чи інші питання. Це стало можливим завдяки локальному онлайн-сервісу, розробленому командою Rada4you.org громадянської мережі ОПОРА за зразком всеукраїнського сервісу, який аналізує роботу народних депутатів у Верховній Раді.
Зазначимо, що півтора року тому відбулися зміни у законодавстві, які зобов’язали міські ради оприлюднювати результати поіменного голосування на своїх офіційних сайтах. За словами директора департаменту інформаційних технологій міської ради Володимира Романенка, Вінницька міськрада вже давно публікує дані з результатами голосування депутатів у форматі ПДФ. Це публічна інформація, і будь-хто може з нею ознайомитися. Разом із тим, за словами представника команди Rada4you, експерта громадянської мережі ОПОРА Григорія Сорочана, якщо громадянину потрібно проаналізувати, як голосує певний депутат, для цього необхідно завантажити всі файли і виконати велику аналітичну роботу. «Наша команда розробила спеціальну програму, яка заходить на офіційний сайт міської ради, зчитує офіційну інформацію за результатами голосування, вкладає в свою базу даних, здійснює певні підрахунки та видає низку показників. Дуже важливою є комунікація з працівниками міської ради. Без їхньої підтримки цього не можна було б зробити», — зазначив він. Тож тепер кожний громадянин, маючи доступ до інтернету, може зайти на сайт, використовуючи смартфон чи комп’ютер, і подивитися, як насправді працює його обранець чи партія.