Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов із привітальним словом відкрив 12-й Форум розвитку громадянського суспільства «Що дасть нам силу», який відбувся у Києві.

«Завдання уряду — сприяти діяльності інститутів громадянського суспільства. Саме на це спрямовано Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, яку затвердив Президент України, і урядовий план заходів з її реалізації. Спільно із громадським сектором органи виконавчої влади мають забезпечити досягнення пріоритетів у розвитку громадської участі в Україні, створенні умов для більшої спроможності інститутів громадянського суспільства та їхньої участі в соціально-економічному житті, а також розвитку міжсекторальної співпраці», — зазначив у промові Олег Немчінов.

Під час форуму департамент інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України організував зустріч «Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні: актуальні питання реалізації».

«Хочу відзначити внесок експертів із громадського сектору, які допомагають міністерствам, іншим органам влади в пошуку ефективних шляхів відновлення країни, розвитку соціально-економічної, освітньої, культурної та інших галузей. А також, що дуже важливо, спільно з державними органами адвокатують на міжнародному рівні питання членства України в Європейському Союзі, надання підтримки в боротьбі з російським агресором, належного засудження злочинів геноциду, які скоює росія проти українського народу», — сказав державний секретар Кабінету Міністрів Олександр Ярема.

У роботі 12-го Форуму розвитку громадянського суспільства також взяли участь Посол США в Україні Бріджит Брінк, Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, постійний представник Програми розвитку ООН в Україні Яко Сільє, міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, представники державного сектору, місцевих громад, місцевої влади, міжнародних, донорських проєктів та громадських організацій, повідомляє Служба Міністра Кабінету Міністрів.