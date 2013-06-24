За оперативними даними розпорядників коштів місцевих бюджетів, на 1 жовтня видатки субвенції на облаштування укриттів розподілено між місцевими бюджетами в обсязі 1444,2 млн грн, або 96% затвердженого обсягу на 2023 рік. Касові видатки становили лише 90,5 млн грн, або 6,2% розподіленого обсягу.

Найкращі показники використання коштів субвенції (касові видатки) у Хмельницькій області — 12,6КмлнКгрн, або 26,3% розподіленого обсягу, Вінницькій — 7,5 млн грн, або 24,4%, Рівненській — 11,3 млн грн, або 22,3%, Київській області — 27 млн грн, або 17,5%.

Найгірші показники у Дніпропетровській області — 1,1 млн грн, або 0,8%, Житомирській — 0,8КмлнКгрн, або 1,8%, Тернопільській — 0,2КмлнКгрн, або 0,9%, Черкаській області — 0,9 млн грн, або 2,5%.

У Волинській, Донецькій, Івано­Франківській, Харківській, Чернівецькій областях і в місті Києві видатки за рахунок субвенції не здійснювали.

Із місцевих бюджетів на облаштування укриттів на умовах співфінансування заплановано спрямувати 605 млн грн, або 40% обсягу державної субвенції. Касові видатки за рахунок коштів місцевих бюджетів незначні, вони становили лише 69,4 млн грн, або 11,5% затвердженого обсягу, повідомляє Мінфін.

«Найголовніше для нас — безпека дітей та вчителів під час освітнього процесу. Побудова комфортних і якісних укриттів — одне з головних завдань, і для цього було спрямовано 1,5 млрд грн. Проте аналіз отриманої інформації свідчить про повільні темпи використання коштів субвенції, що становить ризик їх невикористання цього року. Оскільки кошти субвенції не перехідні на наступний бюджетний період, очікуємо, що МОН спільно з ОДА вживатимуть усіх можливих заходів для прискорення освоєння коштів з державного і місцевих бюджетів», — прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.