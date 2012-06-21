Київське "Динамо" спростувало заяву Нацбанку України про відсутність блокувань грошей клубу у "Приватбанку".
За інформацією киян, 15-16 червня 2017 року "Приватбанк" повторно зупинив надання клубу кредитних траншів, які гарантуються за депозитом.
Через блокування коштів "Динамо" не може виплатити зарплати за травень, а також розрахуватися за роботи з реконструкції стадіону "Динамо" імені Лобановського, який готують до фіналу жіночої Ліги чемпіонів-2017/2018.
Мотивацією "Приватбанку" є заборона Нацбанку на операції з особами, які внесені в перелік пов'язаних з попередніми акціонерами. Однак рішення НБУ про зв'язок "Динамо" з "Приватбанком" було скасовано ще 20 березня 2017 року.
Столичний клуб стверджує, що через дії НБУ банківські послуги не надаються в необхідному обсязі, тоді як кредитні транші - основне джерело фінансування "Динамо".