Мешканці Миколаївської та Херсонської областей, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС, можуть отримати одноразову грошову допомогу: 5000 грн від Уряду та 6600 грн від Міжнародної організації з міграції ООН. Про це повідомляє Урядовий портал.

Як отримати виплати, роз’яснюємо в наведеній інфографіці.

Звертаємо увагу, що люди, які з 6 червня виїхали із підтоплених районів тимчасово окупованої території Лівобережжя на підконтрольну Україні територію, також мають право на отримання зазначених вище виплат.