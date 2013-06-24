Міністр енергетики України Герман Галущенко взяв участь у черговому онлайн-засіданні Координаційної групи високого рівня G7+ з надання допомоги енергосектору України. Засідання відбулось під головуванням Джеффрі Пайєтта, заступника Державного секретаря США і координатора зусиль країн G7+ з допомоги Україні у відновленні енергетичної інфраструктури. Участь у засіданні також взяли представники країн G7, інших країн, які надають підтримку Україні, Європейської комісії, Програми розвитку ООН, Секретаріату Енергетичного Співтовариства та інші. Про це повідомляє Урядовий портал.

Герман Галущенко поінформував учасників про поточну ситуацію в енергосекторі, зокрема вибухи поблизу Хмельницької АЕС внаслідок чергової атаки росіян.

«Ми перебуваємо у постійному контакті з МАГАТЕ, і вчора гендиректор Рафаель Гроссі закликав увесь цивілізований світ пильно стежити за цими атаками і не допускати подібного поблизу атомних станцій. Ми продовжуємо моніторити ситуацію, але, здається, для росіян уже немає червоних ліній», – зауважив Міністр.

Очільник Міненерго наголосив, що попри ворожі обстріли українські енергетики продовжують ремонтну кампанію на енергетичних об’єктах, і генерація, як і система передачі, готова до проходження осінньо-зимового періоду.

Міністр повідомив, що наразі вже завершено планові ремонти на 8 блоках атомних електростанцій, і до початку зими до системи буде під’єднано ще один блок потужністю 1000 МВт. Також тривають роботи на об’єктах теплової і гідрогенерації, крім цього, до енергосистеми вже додано 1,6 ГВт потужності.

Учасники зустрічі також обговорили необхідність збільшення пропускних спроможностей міждержавних перетинів між Україною і європейськими державами для імпорту електроенергії. Відповідні резерви можуть відіграти важливу роль для балансування системи у разі значних пошкоджень енергетичних об’єктів ворожими атаками.

Крім цього, Герман Галущенко поінформував партнерів про нові внески донорів до Фонду підтримки енергетики України, створеного при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства, зокрема понад 50 млн євро від Європейської Комісії та понад 54 млн євро від Німеччини. Також він наголосив, що триває робота щодо вдосконалення механізму закупівель енергообладнання за кошти Фонду для їх максимального прискорення.

Джеффрі Пайєтт та інші учасники зустрічі запевнили, що продовжуватимуть надавати необхідну підтримку українському енергосектору для посилення стійкості і гнучкості системи.