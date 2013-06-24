Країни-члени Міжнародного транспортного форуму (ITF) та Україна разом працюватимуть у межах Групи спільних інтересів для України (CIG4U) для відновлення зруйнованих війною транспортних систем та розвитку міжнародних торговельних зв’язків.

CIG4U було створено під час візиту до Києва міністра транспорту Литви Маріуса Скудоіса, міністра інфраструктури Швеції Андреаса Карлсона та генерального секретаря ITF Янг Те Кіма. Групу фінансуватимуть Литва, Швеція та Канада.

«Відбудова, модернізація, пошук нових логістичних шляхів — один з наших пріоритетів. Від цього залежить не тільки експорт як складова відновлення української економіки. Від ритмічного та своєчасного товарообігу залежить стійкість світового добробуту.

Я вдячний колегам з Міжнародного транспортного форуму за готовність спільно шукати практичні рішення тих викликів, з якими зіткнулась Україна, і надавати нам експертну підтримку у цьому напрямі», — прокоментував віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Група працюватиме за двома напрямами:

— координація підтримки матеріальних потреб, пов’язаних із транспортом, — вона діятиме як платформа для обміну інформацією про транспортні та інфраструктурні потреби, визначені українським урядом як термінові, й координуватиме підтримку для забезпечення цих потреб на міжнародному рівні;

— надання аналітичної підтримки відбудови транспортних сполучень — ініціюватиме огляди різних видів транспорту та галузей транспортного сектору України. Мета полягає в тому, щоб надати українському уряду рекомендації про реформування транспортної політики. Також передбачено визначення потенційних шляхів з’єднання України з її майбутніми торговельними партнерами.

Загалом визначено майже 20 проєктів, що будуть пріоритетними для України. Перший проєкт, який фінансує Канада та виконує Секретаріат ITF, визначить шляхи до сталого розвитку автомобільного та залізничного секторів вантажних перевезень України.

У межах Міжнародного транспортного форуму Групи спільних інтересів — формат, у якому групи країн-членів працюють разом над темами, що становлять взаємний інтерес, за підтримки Секретаріату ITF. CIG4U працюватиме два роки з можливістю продовження цього терміну. Інші країни-члени ITF запрошують приєднатися до CIG4U.

Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури