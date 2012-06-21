Участь у заходах з нагоди 10-ї річниці початку російсько-грузинської війни бере віце-прем’єр-міністр Павло Розенко. Разом із керівництвом Грузії та урядовими делегаціями Польщі, Латвії та Литви вони вшановують пам’ять загиблих під час того збройного конфлікту, інсценованого й спровокованого Кремлем. Сьогодні відбудеться церемонія покладання квітів на кладовищі «Мухатгверді», в передмісті Тбілісі, й круглий стіл «Тривалий мир і безпека» у парламенті Грузії. У програмі візиту — зустрічі з керівництвом Грузії та міністрами закордонних справ Польщі, Латвії й Литви.
Тим часом морські піхотинці Військово-Морських сил ЗС України в Грузії беруть участь у багатонаціональному навчанні Noble Partner-2018. Мета заходу — вдосконалення навичок і вмінь виконання завдань за стандартами НАТО разом з військовослужбовцями країн-партнерів і країн-членів Північноатлантичного альянсу. Навчання, за даними вітчизняного Міноборони, триватимуть до 15 серпня.