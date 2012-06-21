Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі в ході виступу на весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО, інформує "Грузія Online".
«Вірністю інтеграції в НАТО і загальній євроатлантичній безпеці Грузія вже створила передумову, щоб НАТО здійснив наступні кроки на шляху вступу нашої країни до Альянсу», – наголосив Квірікашвілі. За його словами, він може з гордістю зазначити, що Грузія є хорошим прикладом європейської держави, яка, незважаючи на всі внутрішні й зовнішні виклики, послідовно продовжує йти шляхом демократизації, відродження інститутів, економічного розвитку, й інституціональної інтеграції в європейські та євроатлантичні структури.
«Ми добре усвідомлюємо виклики, які стоять перед нами. Окупація і мілітаризація Росією 20% Грузії, суверенної держави, створює значну загрозу нашій національній безпеці», –підкреслив грузинський прем'єр.
Крім того, Квірікашвілі підкреслив, що незаконна анексія Криму, за якою послідували дестабілізація на сході України й переділ сфер впливу, ставить за мету знищення величезного прогресу, досягнутого у будівництві єдиної, вільної й мирної Європи, як величезного досягнення євроатлантичного суспільства.
«Нашою відповіддю на цей виклик є більше демократизації, більше економічного розвитку, і європейської і євроатлантичної інтеграції. Єдиною дієвою відповіддю Заходу на ці виклики має бути більше єдності й твердість у питанні захисту свободи й інших засадничих цінностей, політика відкритих дверей і чітка підтримка євроатлантичних прагнень європейських країн», – заявив Квірікашвілі.
Раніше міністр закордонних справ Грузії Михайло Джанелідзе заявив, що країні не потрібний План дій щодо членства в НАТО, а потрібне саме членство в Альянсі.