У зустрічі взяли участь міністр соціальної політики Оксана Жолнович та CDTO (керівник з цифрової трансформації) Мінсоцполітики Анатолій Комірний, а також виконавчий директор ВПП ООН Сінді Маккейн і директор офісу ВПП ООН в Україні Річард Рейган.

Співпраця Мінсоцполітики та ВПП ООН охоплює різні напрями та спрямована на комплексний розвиток системи соціальної підтримки в Україні. Серед спільних ініціатив — додаткова фінансова допомога українцям, яку втілюють із серпня 2023 року. Вона охоплює пенсіонерів, які проживають у зоні активних або можливих бойових дій та мають низьку пенсію, дорослих та дітей з інвалідністю, а також людей, які не мають права на пенсію. У грудні 2024-го проєкт розширили — відтоді виплати отримують нові категорії дев’яти прифронтових областей. Завдяки програмі щомісяця понад 315 тисяч українців одержують додаткову фінансову допомогу на загальну суму 216 мільйонів гривень.

Ініціатива, реалізована завдяки співпраці Мінсоцполітики та ВПП ООН, демонструє поєднання зусиль уряду та міжнародних організацій для ефективної адресної підтримки і може слугувати прикладом для інших країн, які стикаються з кризами. ¢рунтуючись на сучасних цифрових рішеннях, такий проєкт забезпечує точність та оперативність соціальної допомоги, спрямовуючи її саме тим, хто її найбільше потребує.

Напрям цифровізації ВПП ООН підтримує з 2022 року — тоді, на початку повномасштабного вторгнення, запрацювала Єдина інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС) як експериментальний проєкт. Її впровадження дало змогу державі в режимі реального часу реагувати на нагальні потреби громадян навіть у найскладніших умовах.

«Наша співпраця із Всесвітньою продовольчою програмою підтверджує, що в Україні можна втілювати сучасні ефективні практики гуманітарного реагування. Ускладнюються виклики та змінюються потреби, тому важливо діяти на випередження, щоб запобігти потраплянню людей у складні життєві обставини. А якщо це сталося, зробити усе належне, щоб якомога швидше надати вчасну підтримку. Саме цифрові інструменти вже сьогодні допомагають нам реагувати своєчасно й адресно, і посилення співпраці дасть змогу підвищити ефективність цих рішень і зробити їх доступнішими для тих, хто цього найбільше потребує», — сказала Оксана Жолнович.

Завдяки підтримці міжнародних партнерів розробили соціальний портал Мінсоцполітики — soc.gov.ua. Там українці можуть подавати онлайн-заяви на отримання соціальних послуг, а також на забезпечення допоміжними засобами реабілітації.

«ВПП підтримала розроблення цього цифрового порталу в межах нашого ширшого партнерства з урядом України для побудови сучасної та стійкої системи соціального захисту, здатної відповідати на виклики сьогодення. Ми тісно співпрацювали під час розроблення системи, яка є прозорою, легкодоступною та здатною надавати ефективну підтримку тим, хто її найбільше потребує. Сподіваюсь на продовження нашої співпраці та ще більші досягнення в допомозі народу України», — сказала Сінді Маккейн.

Сторони обговорили та поділилися баченням подальшого розвитку ЄІССС, зокрема можливістю створення аналітичної підсистеми. Це сприятиме глибшому аналізу потреб громадян та ефективнішому плануванню соціальної підтримки на різних рівнях.

Міністр також поділилася з партнерами досвідом впровадження послуги з формування життєстійкості — одного з наймасштабніших пілотних проєктів Мінсоцполітики. Ідеться про створення у територіальних громадах центрів життєстійкості — дружніх безбар’єрних просторів, де кожна людина безоплатно може отримати психосоціальну допомогу.

Особлива увага жінкам, які в умовах повномасштабної війни часто мають подвійне навантаження — турботу як за себе, так і за близьких. Саме тому Мінсоцполітики розгортає окремий напрям підтримки для жінок, адаптований до їхніх потреб.

Паралельно команда допомагає літнім людям, які евакуюються із зони бойових дій. За словами Оксани Жолнович, це одне з найскладніших завдань, адже недостатньо просто надати фінансову підтримку — ці люди часто потребують постійного супроводу, догляду, а також створення належних умов для проживання на новому місці. Для цього Мінсоцполітики залучає всіх провайдерів, які працюють в Україні в галузі соціальних послуг.

Нагадаємо, що за підтримки ВПП ООН лише 2025 року понад 300 фахівців соціальної сфери з усієї України пройшли навчання для ефективної роботи в ЄІССС.

Джерело: Міністерство соціальної політики