Заворсклянська, Мачухівська і Щербанівська об’єднані територіальні громади Полтавського району Полтавської області створять і разом утримуватимуть спільний територіальний центр. Таку ідею подав голова Щербанівської ОТГ Ігор Процик, а очільники сусідніх громад його підтримали. Для сільської місцевості, де відсоток людей, які потребують соціальної уваги, вищий, ніж у місті, це важливий об’єкт.
«Наш обов’язок — піклуватися про пенсіонерів. І хоч не можемо підвищити їм пенсії, нам під силу поліпшити їм умови життя», — розповів голова Мачухівської громади Валерій Білоконь.
За словами голови Заворсклянської ОТГ В’ячеслава Сологора, ідея поки що на стадії обговорення. Визначаються і з тим, які громади користуватимуться терцентром. Уже відомо, що новий комунальний об’єкт створять на засадах співфінансування, тому що одній громаді це не під силу.
Заклад планують розмістити в Розсошенцях на території Щербанівської громади. У районному територіальному центрі три відділи: соціального догляду, фізкультури та юридично-бухгалтерський. Штат повністю укомплектовано. Працівникам центру запропонують переоформитися в терцентр об’єднаної громади і далі допомагати людям. Окрім соціальних працівників, передбачено посади швачки, чоботаря, масажиста, майстра з ремонту.
«Людям потрібна допомога, тому спробуємо, — каже депутат Щербанівської сільради Олена Каменцева. — Упевнена: все в нас вийде».