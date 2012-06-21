В Україну не пустили російський гурт "Иванушки International". Артистам заборонили в'їзд в країну на три роки. Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.
«Так. Ситуація була минулої середи. Не пустили, закрили в'їзд на три роки», – повідомив прес-секретар глави Держприкордонслужби України Олег Слободян в коментарі 112.ua.
Самі артисти заявили, що не бачать підстав для заборони, так як гурт не виступав в окупованому Криму. При цьому, один з «Иванушек» – Кирило Андрєєв – відвідував Ялту під час турніру з хокею. Про це повідомив учасник колективу Андрій Григор'єв-Апполонов в коментарі «Комсомольській правді».
«Ми могли потрапити під одну гребінку через Кирила Андрєєва, який їздив до Ялти на спортивний турнір з хокею. Це абсолютно конфіденційна інформація, про яку я, до речі, дізнався вчора, коли мені надали ці дані. Просто нас ідентифікують як єдине ціле. Але ми ж не сіамські близнюки. Кирило їздив по своїй сольній особистій програмі. Про те, що він їде грати в Ялту, він нас не попереджав», – зазначив Григор'єв-Аполлонов.
Раніше голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко повідомив, що близько 40 російським артистам заборонено в’їзд в Україну через відвідування окупованого Росією Криму на порушення українського законодавства.