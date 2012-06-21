Журналіста затримали за вимагання в одного з політиків 10 тисяч доларів за нерозміщення компромату.
Одним із адвокатів затриманого за хабарництво головного редактора інтернет-видання «Страна.uа» Ігоря Гужви виступила екс-міністр юстиції часів президентства Віктора Януковича Олена Лукаш, – повідомляють «Українські реалії» з посиланням на ua1.com.ua.
Водночас, двоє інших адвокатів не могли потрапити до затриманого, один з них написав заяву в поліцію про недопуск до клієнта.
Раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що журналіста затримали за вимагання в одного з політиків 10 тисяч доларів за нерозміщення компромату.
Сам Гужва каже, що обвинувачення у вимаганні грошей сфальсифікували. З аккаунту Лукаш він написав, що представники нардепа від Радикальної партії Дмитра Лінька пропонували редакції гроші за нерозміщення критичної публікації про політика. Однак він відмовився.
Лінько заявив, що має аудіо- та відеозаписи, які підтверджують вимагання з боку інтернет-видання «Страна».
Сьогодні вранці журналіста після затримання доставили в МВС.