Північноатлантичний альянс надасть Україні обладнання для протидії хакерським атакам.
Про це заявив під час візиту до Києва генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє DW.
Коментуючи заяву Столтенберга, начальник Державного центру кіберзахисту та протидії кіберзагрозам України Роман Боярчук додав, що НАТО надасть Україні обладнання на мільйон євро.
За його словами, це перший випадок подібної допомоги.
Боярчук повідомив, що вказану техніку розподілять між Службою безпеки України, Державною службою спецзв'язку та пілотним проектом Міністерства закордонних справ України із захисту критичної інфраструктури.
Нова техніка включає систему постійного автоматичного моніторингу мережі, а також протидії, аналізу та виявлення походження загроз.
За результатами візиту Столтенберга Україна та Північно-атлантичний альянс започаткували Платформу з протидії гібридній війні.