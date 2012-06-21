Британський дієтолог Антоніа Маґор описав властивості п'яти типів продуктів харчування, які покращують розумову діяльність мозку, повідомляє портал Byrdie.
Насамперед, це продукти, що містять Омега-3 жирні кислоти.
Щоб запобігти не тільки можливій «каші в голові», але і передчасному старінню мозку, важливо вживати їжу, багату на Омега-3 жирні кислоти. Це жирна риба: анчоуси, лосось, тунець, макрель, сардини, оселедець, форель тощо. Омегу-3 можна отримувати з рослинних продуктів: горіхів, бобів, авокадо, рапсової олії, насіння льону.
Білковий сніданок (у напружені дні)
На початку дня, який обіцяє бути насиченим і напруженим (у багатьох такі дні – щодня), важливо вживати білок. Білки підвищують рівень серотоніну і дофаміну, які сприяють ясності розуму і кращій пам'яті. Тому на сніданок варто їсти яйця, йогурт, горіхи, насіння, м'ясо, рибу, квасолю і боби.
Продукти з вітамінами групи B (щоранку)
Вітаміни групи B корисні як для тіла, так і для розуму. Вживання продуктів з вітамінами B дозволяє отримати енергію для вирішення складних розумових завдань протягом дня. Достатньо вітаміну B у шпинаті, бобових, яйцях, цільнозерновому хлібі, молоці й зелених овочах.
Темний шоколад(для сконцентрованості перед важливою зустріччю)
Темний шоколад містить активні флавоноли какао – тип антиоксидантів, який покращує кровообіг, що приносить більше кисню в мозок, підвищує настрій і покращує когнітивні здібності. Какао також містить невелику кількість натурального кофеїну, який дає мозку енергію і запобігає втомі. На додачу до всього, темний шоколад сприяє виробленню дофаміну – гормону щастя.
Пробіотики(для нормальної роботи кишечника і гарного настрою)
Стрес та інші емоції впливають на шлунково-кишковий тракт. Однак дослідження показують, що відбувається і навпаки: мікробіом кишечника впливає на виробництво нейромедіаторних гормонів, в тому числі і серотоніну. Тому для здоров'я мозку і хороших емоцій важливі пробіотики. Вони є в квашеній капусті, кефірі, сирі, соєвому соусі.