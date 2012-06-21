Результати студентського конкурсу під такою назвою перевершили сподівання його організаторів. Зі 144 проектів в сфері управління містом, розвитку інфраструктури, фармації, архітектури, екології та розваг близько 50 стали призерами, їх автори отримали премії від 5 до 15 тисяч гривень.
«Надзвичайно вражений, по-перше, професіоналізмом і ужитковою спрямованістю ваших розробок. Бізнес-плани, технічні розрахунки, дослідні зразки — це дуже високий рівень опрацювання. І друге, та не менш важливе, ви пропонуєте виразні, цільні, конкретні ідеї, які готові реалізувати і знаєте, як це зробити», — поділився своїми враженнями під час нагородження фіналістів конкурсу Харківський міський голова Геннадій Кернес.
За його словами, велика частина запропонованих ідей стосується того, над чим вже працюють у Харкові. Це й система велодоріжок, транспортна навігація та логістика, благоустрій зон відпочинку, туристична привабливість. «Мені дуже сподобалося, що ми мислимо в одному напрямку! Запевняю: всі пропозиції, що стосуються міської інфраструктури, управління і розвитку міста будуть розглянуті з усією увагою нашими департаментами за відповідним профілем», — зазначив міський голова.
Цей конкурс проводиться в Харкові вже вдруге і набирає дедалі більшої популярності. В ньому взяли участь понад 1200 студентів з 28 вищих навчальних закладів Харкова.
З наступного року, як пообіцяв міський голова, призовий фонд конкурсу буде збільшено до 20 тисяч гривень за 1 місце, 15 тисяч гривень — за 2 місце і 10 тисяч гривень — за 3 місце.