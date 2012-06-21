У туристичній сфері міста реалізують масштабні проекти. Як розповіла начальник відділу департаменту міжнародного співробітництва міської ради Юлія Згурська, у квітні Харків прийматиме гостей щорічного традиційного туристичного форуму. Крім того, місто розширить географію відвідування туристичних виставок. Зокрема цими днями Харків буде презентовано на виставці в Познані. Також планують поїздки на туристичні виставки до Києва і Берліна.
За словами Юлії Згурської, серед масштабних проектів у туристичній галузі — й проведення екскурсійних ознайомлювальних турів для харківських школярів. «Плануємо проводити дві-три екскурсії на місяць. Це будуть змішані лекційні та екскурсійні заняття. Нині опрацьовуємо їх теми. Екскурсії плануємо проводити і в Харкові, і на території області», — зазначила начальник відділу департаменту міжнародного співробітництва.
Триватиме робота з популяризації Харкова як туристичного міста. Акцент буде зроблено на залученні уваги посольств інших держав, щоб Харків був популярний у дипломатичній сфері. Крім того, в Харкові знову проведуть конкурс туристичних проектів «Я люблю Харків».