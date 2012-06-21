Континентальний турнір лицарів рингу, в якому візьмуть участь майже 400 спортсменів із 40 країн, відбудеться в Україні вперше. Як розповів «Урядовому кур’єрові» заступник голови оргкомітету, віце-президент Харківської обласної федерації боксу, член виконкому федерації боксу України Леонід Задорожний, найбільше уваги в підготовчий період було приділено питанням перевезення учасників змагань, ремонту дорожнього покриття на деяких маршрутах, зокрема під’їздів до Палацу спорту «Локомотив», де змагатимуться спортсмени, а також можливості паркування там автомобілів. Було опрацьовано взаємодію з волонтерами, котрі пройшли навчання з надання першої медичної допомоги і тренінг з іноземної мови. На базі аеропорту «Харків» відбулися тренування всіх служб, які залучено в системі пропуску вболівальників та учасників змагань. Масштабні навчання провели рятувальники.
Головний акцент під час підготовки, як наголосив перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Марк Беккер, зроблено на безпеку під час проведення самого заходу і щодо проживання учасників у готелях, правопорядку в центрі міста. До найменших нюансів заходи безпеки напрацювали СБУ, поліція, прикордонники, міграційна служба. Налагоджено медичний супровід під час проведення турніру. Зокрема, в медпункті Палацу спорту разом зі спортивними лікарями чергуватиме лікар-анестезіолог з усім медичним обладнанням, яке буде необхідне для надання невідкладної допомоги.
«Європейська делегація, що у травні побувала в Харкові з інспекційною перевіркою, відзначила високий рівень підготовки міста до чемпіонату, — каже Леонід Задорожний. — Високих гостей вразив той ресурс, який має Харків».
Віце-президент обласної федерації боксу не без гордості повідомив, що за тиждень до відкриття турніру в залі обласного спортивного комплексу «ХТЗ», яким він керує, відбулося відкрите тренування збірної команди України з боксу. В ньому взяли участь боксери з України, Литви та Шотландії.
Як зазначив головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський, команда готова до змагань, триває бойова практика на старті чемпіонату. За його інформацією, честь збірної захищатимуть двоє харків’ян. Це Юрій Шестак у ваговій категорії до 60 кілограмів і Рамазан Муслімов — до 91 кілограма.
Великі надії на цих хлопців покладає і Леонід Задорожний. Він вважає, що Юрій Шестак має дуже добрі шанси на перше місце. «Юрій нині перебуває у чудовій формі, досяг високого рівня професіоналізму, двічі вигравав у призера Олімпійських ігор, чемпіона Європи, перемагав на престижних турнірах».
Та як наголосив досвідчений боксер, перегони будуть надзвичайно напруженими, адже всі збірні приїхали на ЧЄ найсильнішими складами.
Збірні боротимуться не лише за медалі, а й за участь у чемпіонаті світу, який відбудеться наприкінці серпня — на початку вересня цього року. Щоб потрапити на світову першість, треба вибороти 1—8 місця, тому змагання в Харкові будуть дуже гарячими. А українські боксери розглядають чемпіонат як серйозний плацдарм для підготовки до Олімпійських ігор у Токіо, що відбудуться в 2020 році і мають стати ареною для реваншу вітчизняного боксу після провалу в Ріо.