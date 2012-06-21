Історичні пам’ятки, відновлена інфраструктура та ділова активність і гостинність харків’ян дедалі більше приваблюють туристів до головного міста Слобожанщини. Як розповіла начальник відділу департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради Юлія Згурська, кількість людей, які приїжджають до обласного центру як туристи, зросла порівняно з 2016 роком приблизно на 30 відсотків. Збільшення кількості туристів у Харкові засвідчують дані про туристичну плату, відгуки готелів, інформація екскурсоводів, послугами яких почали користуватися частіше.
«Дуже важливо зробити Харків іще комфортнішим і привабливішим для туристів. П’ять років тому наше місто майже не відвідували, а сьогодні люди бачать Харків уже не просто як промисловий центр, а як красиве цікаве місто зі своєю історією. Ми продовжуємо удосконалюватись відповідно до стратегії розвитку міста до 2020 року, яку прийняли на сесії міської ради. Діловий і подієвий туризм — основні напрями для нас», — повідомила Юлія Згурська.
Вона також поінформувала, що в місті розробили календар подій, з яким можна ознайомитися на міському сайті kharkiv-travel.com. Туристичний потенціал Харкова регулярно популяризують на всеукраїнських і міжнародних виставках. Зокрема працівники департаменту міжнародного співробітництва представлять туристичні продукти Харкова в Києві. Вони презентують місто як центр ділового й історичного туризму, розважального та сімейного відпочинку. Крім того, тут займаються і соціальним туризмом — проводять екскурсії для дітей, у яких немає можливості та коштів краще пізнати рідне місто. А на початку серпня в Харкові відбувся дводенний семінар Всеукраїнської асоціації індустрії гостинності з формування туристичного активу міста.