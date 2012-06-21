Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Харків підготував до Нового року господарям та гостям міста цілий лантух сюрпризів, головним із яких для багатьох стане великий святковий концерт на головній площі міста. А вже для шанувальників талантів Олега Винника, Наталії Могилевської та Серьоги їхні виступи на сцені майдану Свободи не перевершать, певне, жодні інші новорічні дарунки.
Всі, хто поспішатиме на святково вбрану площу, вже дорогою заряджатимуться добрим та веселим настроєм, який буквально ілюмінуватиме з новорічних інсталяцій «Зоряне небо», безлічі світлодіодних новорічних персонажів – Санти, сніговика Олафа, оленів Діда Мороза тощо. Ці казкові герої зустрічатимуть харків’ян та гостей міста на центральних вулицях Харкова.
За словами Харківського міського голови Геннадія Кернеса, під час підготовки до святкування Нового року, міська влада командно прийняла рішення зробити місто якнайбільше святковим і по-справжньому новорічним. А тому що останніми роками в Харкові на Новий рік практично не буває снігу, прикрасити місто вирішили максимально яскраво.
Не нудьгуватиме на новорічні свята і міська дітвора, для якої з 23 грудня по 4 січня в Палаці спорту проходитиме головна новорічна вистава. Мюзикл «У тридев’ятому царстві», в якому задіяно майже 600 кращих артистів Харкова, зможуть подивитися близько 45 тисяч учнів 1-4 класів і понад 5 тисяч дітей пільгових категорій.