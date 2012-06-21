КАДРИ. Цього року на Харківщині розпочне роботу один з найбільших у країні центрів професійно-технічної освіти, який готуватиме фахівців для АПК. Заступник голови — керівник апарату Харківської облдержадміністрації Анатолій Бабічев розповів, що в області вже діють три регіональних професійно-технічних центри і нині триває робота зі створення ще шести.
«Це великі центри, в яких контингент учнів уже не 100—200, як в училищах, а приблизно 1000. У них є можливості поліпшувати матеріально-технічну базу, і вони це роблять з нашою допомогою», — сказав посадовець. Він повідомив, що торік коштом обласного бюджету у такі заклади придбано два комп’ютерних цифрових тренажери для підготовки працівників сільськогосподарської техніки: водіїв і трактористів.
«Цього року завдяки спільній роботі облдержадміністрації та Міністерства освіти і науки плануємо створити один з найбільших у країні сільськогосподарських центрів професійно-технічної освіти із застосуванням нової сучасної сільськогосподарської техніки, на якій наші учні зможуть навчатися. Це дуже важливо, адже відомо, що в системі ПТО за всі роки незалежності України техніку і матеріальну базу майже не оновлювали», — зазначив він.
… і обладнає сучасними кабінетами природничих наук опорні школи
ФІНАНСУВАННЯ. Про перспективність опорних шкіл нині на Харківщині заговорили вже батьки з дітьми. Бо їх переваги змогли оцінити самі: цього року для опорних шкіл області закупили 52 кабінети природничих наук. Крім того, за кошти обласного бюджету придбали 104 кабінети для гімназій, ліцеїв і колегіумів.
Напередодні нового навчального року керівництво області ухвалило рішення про обладнання кожної опорної школи щонайменше трьома сучасними кабінетами природничих наук. І підкріпили його відповідними змінами до обласного бюджету. Зокрема передбачено кошти на закупівлю техніки, а також ремонти певних навчальних закладів.
На оснащення опорних шкіл кабінетами фізики, хімії та біології спрямували 5 мільйонів 280 тисяч гривень. Покращення відчують у Барвінківській школі №1, Вовчанській гімназії №1, Білоколодязькому навчально-виховному комплексі та Варварівській школі Вовчанського району. Також обладнання отримають Золочівська школа №2, Оскільський НВК на Ізюмщині, Орільська школа Лозівського району та Шевченківський ліцей.
«Тепер сучасними кабінетами природничих наук з мультимедійною технікою буде оснащено всі 24 опорні школи області. Кожна з них матиме щонайменше три таких кабінети», — уточнив заступник директора департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації Володимир Ігнатьєв.
Він повідомив, що 11 мільйонів гривень, передбачені облрадою на ремонти навчальних закладів, передусім буде спрямовано на енергоощадні заходи — ремонти систем опалення, переоснащення котелень, заміну покрівель і вікон. Зокрема, за 950 тисяч гривень буде проведено капітальний ремонт із заміною котлів опалення на енергоощадні в комунальному закладі «Спеціальний навчально-виховний комплекс І—ІІ ступенів №2 Харківської обласної ради».