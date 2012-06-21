Реанімоване будівництво деяких газопроводів, зупинене в 2010—2013 роках, дало змогу жителям ще 10 населених пунктів Харківщини під’єднатися до газопостачання.
Як розповіли в управлінні паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації, фінансування об’єктів було призупинено на різних стадіях готовності: деякі застрягли на відмітці 10% виконаних робіт, а за деякими була готова лише проектно-кошторисна документація.
«Активну роботу з розмороження довгобудів обласна адміністрація розпочала у 2015 році. Того самого року було завершено перший об’єкт — газопровід у селищі Приколотне Великобурлуцького району. 2016-го ми завершили будівництво газопроводів у 10 населених пунктах — там, де люди довго чекали на газифікацію і навіть вкладали в це власні кошти», — розповів начальник управління ПЕК Олексій Белоцький.
За його словами, торік було введено в експлуатацію газопроводи середнього тиску в селах Скалонівка Зачепилівського, Лютівка Золочівського районів, газопроводи високого та низького тиску загальною довжиною понад 16 кілометрів побудовано у селах Чорноглазівка та Жовтневе Золочівського району. Газифіковано також села Сахновщинського, Куп’янського, Нововодолазького, Балаклійського, Лозівського районів.
Крім того, проведено роботи з газифікації житлових будинків у селищі Приколотне Великобурлуцького району, де газопровід введено в експлуатацію 2015-го.
«У 2017 році газифікацію населених пунктів області буде продовжено. У соціальній сфері переходимо на використання альтернативного палива. При цьому від газу, який населення використовує для приготування їжі, не відмовляємося, оскільки комфорт жителів області — наш пріоритет», — зауважив Олексій Белоцький.
Нині рівень газифікації Харківської області становить 71,5%: міста й селища газифіковано на 84%, сільську місцевість — на 54,4%.