Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична повідомила, що розвиток сфери охорони здоров’я стане пріоритетом для обласної влади у 2017 році. Зокрема заплановано капітально відремонтувати 14 лікувальних установ. Добрі підвалини для розвитку галузі закладено в нинішньому році. Днями парк «швидких» Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської обласної клінічної лікарні коштом обласного бюджету поповнили 12 автомобілями класу А і В. За словами голови облдержадміністрації, частина автомобілів залишиться в Харкові, частина буде спрямована в область: у Вовчанський, Куп’янський, Дергачівський та Харківський райони.
«Щодо районів, то ми свою обіцянку виконали. Як і торік, на закупівлю «швидких» з обласного бюджету було надано кошти. Тому сподіваюся, що тих нормативів, за якими Харківська область має лідерські позиції: доїзд до пацієнта в межах міста за 10 хвилин, а області — за 20, дотримуватимуться», — сказала Юлія Світлична. Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта уточнив, що машини екстреної допомоги обладнані дефібриляторами, кардіостимуляторами, кардіографами, апаратами для підігріву рідини. Загалом автопарк цієї системи налічує 231 машину.