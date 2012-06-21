З початку впровадження пілотного проекту в Харківській області торік через систему ProZorro було оголошено 17 111 закупівель на загальну суму 12,573 мільярда гривень. Про це повідомив перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Марк Беккер.
«За результатами проведених закупівель підтверджено заощадження коштів на 257,3 мільйона гривень, або майже п’ять відсотків», — зазначив Марк Беккер.
Він розповів, що в середньому на торги було подано 2,7 пропозиції. Найбільше заощаджено під час проведення закупівель замовниками торгів у сфері будівельних робіт і будівельних матеріалів — 65,3 мільйона. У сфері готельних і ресторанних послуг вдалося заощадити майже 25 мільйонів, у сфері транспортного обладнання — понад 23 мільйони, нафтопродуктів і палива — майже 14 мільйонів.