Інформаційно-роз’яснювальна акція «Армійський контракт», яка вже втретє пройшла у Харкові, зібрала тисячі містян. На майдані Свободи було представлено спеціальну техніку, розгорнуто виставкові намети військових навчальних закладів. Курсанти продемонстрували практичні дії бійців підрозділів спеціального призначення щодо відбиття нападу диверсійних груп супротивника, звільнення заручника, пошуку за допомогою собак небезпечних речовин і стройові прийоми зі зброєю.
«До цього було залучено майже 300 найкращих воїнів, — зауважив військовий комісар Харківського обласного військкомату полковник Юрій Калгушкін. — Потенційні призовники із сім’ями охоче приходили, щоб подивитися на сучасну бронетехніку, дізнатися про особливості служби у військових частинах ЗСУ, замислитися над навчанням у військових вишах чи просто зробити яскраві фото в елементах тактичного спорядження з автоматичною зброєю в руках».
В окремих наметах фахівці міського центру зайнятості разом з офіцерами обласного військкомату спілкувалися з тими, хто ще вагається з вибором військової спеціальності, знаходили у базі даних вакантні військові посади, дарували рекламні буклети й надавали іншу важливу інформацію.
«За результатами проведення інформаційно-роз’яснювальної акції «Армійський контракт» 179 хлопців і дівчат виявили бажання стати до лав воїнів-контрактників й залишили свої дані офіцерам військкоматів для введення їх до наступних команд призовників, — підсумував Юрій Калгушкін. — Та головне, що громадяни вкотре побачили високий професіоналізм захисників України та їхню готовність дати відсіч ворогові».
З початку нинішнього року майже 1000 жителів Харківської області вступили до лав військовослужбовців-контрактників. Торік стати професійними військовими добровільно вирішили понад 3300 хлопців і дівчат.