Головна новорічна ялинка Харкова, що відкрилася в День Святого Миколая на майдані Свободи, — найвища в Україні. Цей факт констатовано на сторінці гідрометцентру України в Facebook. Висота харківської ялинки становить 36,7 метра. Друге місце по висоті поділили ялинки в Дніпрі і Чернівцях (31 метр), третє — ялинки в Києві та Хмельницькому (26 метрів).
Посилаючись на режисера міського свята Олексія Настаченка, інформагентство Status QUO розповідає, що в цей вечір на головній площі Харкова зібралися новорічні персонажі, на сцені відбувся концерт кращих творчих колективів міста, а також виступили переможці талант-шоу «Х-Фактор» і «Голос країни».
А з 25 грудня на площі почне працювати будиночок Діда Мороза. Щодня з 14:00 до 18:00 він буде приймати маленьких відвідувачів. Організатори свята запросили харків’ян зустріти Новий рік біля головної ялинки міста. 31 грудня о 23:00 на майдані Свободи зберуться кращі музиканти і актори Харкова, відбудеться театралізоване шоу за участю Діда Мороза та казкових персонажів.