Споживання газу в бюджетній сфері на Харківщині за 2015-2016 року скоротилося на 18%.
Про це в прес-центрі Status Quo повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Євген Шахненко.
Він повідомив, що в сферах енергозбереження та енергоефективності Харківська область стабільно займає лідируючі позиції. У 2016 році на цільові енергозберігаючі заходи в області направлено майже 80 мільйонів гривень, 78 об’єктів соціальної сфери переведено на альтернативні газу енергоносії.
Заступник голови ХОДА наголосив, що найбільше газу споживає населення. «Тому в Україні діють для людей стимулюючі до енергозберігаючих заходів програми – зокрема, для населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. По першій програмі громадяни отримують від держави компенсацію 35% тіла кредитів, узятих на енергозберігаючі заходи. Харківська область прийняла власну програму, згідно з якою з обласного бюджету компенсуватимуть 15 % ставки кредиту», – поінформував Євген Шахненко.
За його словами, на найближчій сесії обласної ради планується виділити відповідні кошти на 2017 рік.
«Згідно з програмою підтримки ОСББ об’єднання отримують від держави 40% компенсації кредитів, від області – 20%. Більш того, міста області також реалізують схожі програми: наприклад, в Харкові прийнято рішення про компенсацію 20% кредитів, в Чугуєві – 10%», – заступник голови ХОДА.