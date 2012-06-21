Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Група шахраїв організувала у Харкові три «колцентри», які щомісячно приносили їм прибуток у понад 7 мільйонів гривень. Усе проходило за відпрацьованою схемою: «оператори» телефонували клієнтам різних банків і видавали себе за їх менеджерів. Таким чином вони заволодівали персональними даними людей, які відкривали зловмисникам шлях до їх банківських рахунків. А далі шахраї вже без особливих проблем привласнювали кошти потерпілих, які були на їх карткових рахунках. Після цього гроші переводилися на рахунки, підконтрольні членам злочинного угрупування. Потім гроші громадян переводилися до Росії, а вже звідти у формі криптовалюти їх повертали в Україну.

До речі, злочинна група працювала за всіма правилами роботи справжніх колцентрів. Вони винаймали офісні приміщення з комп’ютерною та іншою необхідною для роботи з клієнтами технікою. Скрупульозно підбирали і працівників: адміністраторів, операторів, програмістів. Хто не мав досвіду в роботі колцентру, для таких проводили навчання. За діяльністю усіх найнятих фахівців вівся постійний контроль, зокрема, з адміністраторів вимагали виконання поставлених перед ними планів щодо ошукування людей. Зловмисники широко використовували клієнтську базу однієї банківської установи, яку заснувала держава-агресор і яка досі діяла в Україні.

Викрили злочинну групу і припинили її роботу детективи слідчого управління та оперативники департаменту внутрішньої безпеки ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження, відкритого 29 вересня 2020 року за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ.

А вже в грудні детективи разом з оперативними працівниками ДВБ та процесуальними керівниками за підтримки спецпризначенців управління «КОРД» та полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області одночасно провели 14 обшуків у «колцентрах» та у приміщеннях організаторів і активних учасників групи. Під час операції було вилучено офісну техніку, гаджети, документи, банківські картки та 140 тисяч гривень, які шахраї здобули злочинним шляхом. Наразі триває досудове розслідування, в ході якого буде з’ясована роль кожного із співучасників злочину у складі організованої групи та повідомлено про підозру і обрання для них запобіжних заходів.