В умовах незвичної цьогорічної весни, коли зміна температур повітря та снігові маси створили реальну загрозу для здоров’я, а то й життя людей, альпіністів Харкова залучили до прибирання снігових шапок, криги та бурульок на дахах будинків.
Як повідомив «Урядовому кур’єру» заступник директора комунального підприємства «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» Ігор Шкурко, в місті нині працює майже 50 бригад альпіністів, в кількості 150-160 кваліфікованих спеціалістів. З початку зими вони разом з комунальниками прибрали снігові шапки, кригу і бурульки з майже 1500 будинків.
«Роботи ведуться, в основному, в Київському і Шевченківському районах, такими роботами охоплено частину Основ'янського і Московського районів. У зв'язку зі складними погодними умовами на будинках утворилася велика кількість снігових шапок. Найближчим часом спостерігатиметься зниження температури, а потім її підвищення, і відбуватимуться сходження. Тому нам потрібно прибрати якомога більше снігу і льоду з дахів, працюватимемо в посиленому режимі», – зазначив Ігор Шкурко.
Слід зазначити, що бригади ремонтно-будівельного підприємства прибирають сніг на дахах будинків комунальної форми власності, а кооперативні будинки та будинки ОСББ укладають договори на прибирання снігу з дахів з підприємствами та приватними фірмами на свій розсуд.